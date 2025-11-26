В Вене протестующие против "Черной пятницы" вывалили кучу мусора

Акцию провели у чумной колонны на Грабене

ВЕНА, 26 ноября. /ТАСС/. Активисты экологического движения Global 2000 вывалили кучу мусора у чумной колонны на Грабене - одной из главных туристических достопримечательностей Вены - в знак протеста против "Черной пятницы" - ежегодного марафона распродаж. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как уточнили организаторы в пресс-релизе, акция направлена против консьюмеризма и так называемой "быстрой моды" - системы, при которой одежда массово производится по низким ценам, коллекции быстро меняются, а потребителей стимулируют к избыточному потреблению за счет скидок. Как отметили активисты, подобная бизнес-модель оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

"Быстрая мода - это одна из самых вредных бизнес-моделей нашего времени. Огромные объемы дешевой одежды производятся в плохих условиях, практически не носятся потребителями и очень быстро выбрасываются. Это создает горы мусора, способствует выработке углекислого газа и микропластика", - рассказали активисты.

Они также призвали к разработке в Австрии закона против "быстрой моды", чтобы остановить практику массового выбрасывания одежды, установить приоритетом качество товаров, а не дешевизну, а также разработать правила производства одежды, которое бы соответствовало принципам устойчивого развития.