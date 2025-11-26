Якутия и Сахалин планируют сотрудничать в сфере климатической политики

Регионы подписали дорожную карту на 2025-2028 годы

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Якутия и Сахалинская область намерены сотрудничать и обмениваться опытом для реализации климатической политики на региональном уровне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономики Якутии.

"Между Республикой Саха (Якутия) и Сахалинской областью состоялось подписание дорожной карты - плана мероприятий на 2025-2028 годы - по сотрудничеству и обмену опытом в целях реализации климатической политики на региональном уровне, - сообщили в министерстве. - Документ нацелен на системное и последовательное обогащение опыта двух регионов в сфере низкоуглеродного развития с учетом результатов сахалинского эксперимента и особенностей экономики и экосистем Якутии".

В ходе Северного форума в Якутске была представлена концепция углеродной нейтральности Республики Саха (Якутия). Мероприятия по ее разработке и утверждению реализует региональное министерство экономики по стратегическому указу главы региона Айсена Николаева "Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)". Специалисты Арктического научно-исследовательского центра республики, СО РАН и ведущих вузов страны проводят научно-исследовательскую работу.

Как заявила директор Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия) Надежда Красильникова, возможности региональной экономики по сокращению выбросов парниковых газов зависят от технологических, инвестиционных возможностей и доступности энергетических ресурсов на территории. "По ее словам, в концепции также рассматриваются риски и возможности в условиях международных обязательств и формирующиеся инициативы на уровне целеполагания национальных систем климатического регулирования России и стран-партнеров", - отметили в министерстве.

Согласно сценарным условиям антропогенных выбросов парниковых газов республики, снижение углеродоемкости генерации за счет ввода гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии, газификации, развития новых видов транспорта, сжатия пространства, точного земледелия и развития экономики замкнутого цикла прогнозируется до 2040 года.

Как отметили в министерстве, в регионе планируются различные мероприятия - газификация населенных пунктов, перевод транспорта на газомоторное топливо и электрическую тягу, развитие БПЛА, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Также концепция углеродной нейтральности Якутии включает мероприятия по содействию увеличению поглощающей способности управляемых лесных экосистем, развитию добровольного рынка углеродных единиц и увеличению количества реализуемых климатических проектов на территории региона.

О форуме

В 2025 году Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) проходит 26-28 ноября в шестой раз в Якутске. Организаторами VI СФУР выступают правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север".

Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея форума - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.