Воронежская и Ростовская области будут восстанавливать промышленность Донбасса

Стороны также подписали соглашения о взаимодействии в сфере медицины и образования

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Воронежская и Ростовская области примут участие в восстановлении промышленности на территории Донецка и Луганска. Об этом сообщил журналистам губернатор Воронежской области Александр Гусев по итогам заседания Совета содружества "Донбасс".

В заседании Совета содружества "Донбасс", прошедшего в Воронеже, приняли участие представители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Воронежской и Ростовской областей. Стороны подписали ряд соглашений о взаимодействии в сфере промышленности, медицины, образования.

"Все возможности, перспективы для того, чтобы мы сотрудничество расширяли, они есть. И это не накладывается на узкую отрасль, будет широким фронтом. <...> Мы, как ближайшие соседи, будем наиболее активно участвовать в восстановлении промышленности на территории Донецка и Луганска", - сказал он.

По словам Гусева, в Воронежской и Ростовской областях активно развивается сельскохозяйственный сектор. "Мы имеем хорошо развитое животноводство, соответственно, можем развивать сельское хозяйство и животноводство на этих территориях, поставлять племенных животных, высокопродуктивных. У нас большое количество удобрений вырабатывается, мы можем поставлять средства защиты растений, и техника, безусловно, которая на наших территориях выпускается, прежде всего это в Ростовской области, но и в Воронежской области тоже", - отметил губернатор.

Глава Воронежской области также выразил уверенность в том, что объемы промышленности производства в ДНР и ЛНР будут высокими. "Я считаю, что большинство промышленных предприятий, которые есть на этих территориях, возродятся. Безусловно, мы вместе должны по этому пути идти. Пока мы будем помогать квалифицированными кадрами, в дальнейшем это будут компетенционные связи между нашими предприятиями и предприятиями Донбасса", - подытожил Гусев.