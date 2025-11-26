В 32 медорганизации Подмосковья с начала года поставили наркозно-дыхательное оборудование

Как подчеркнули в региональном министерстве, такие аппараты имеют широкий спектр применения: оказание помощи пациентам в реанимациях, использование в операционных, в неонатологии и педиатрии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Больницы Московской области с начала года получили наркозно-дыхательное оборудование на сумму почти 1,2 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Наркозно-дыхательное оборудование применяется в различных ситуациях, когда важно обеспечить пациенту необходимую анестезию и вентиляцию легких. Его поступление в больницы позволяет специалистам на высоком уровне оказывать необходимую пациентам медицинскую помощь. С начала года мы поставили в наши стационары 157 единиц такой медтехники на сумму почти 1,2 млрд рублей", - сказал зампредседателя правительства Московской области - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Оборудование поступило в 32 медицинские организации региона, в том числе в Балашихинскую, Коломенскую, Одинцовскую, Подольскую, Пушкинскую, Орехово-Зуевскую, Химкинскую и другие больницы. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева", - добавили в пресс-службе.