Участников из 40 регионов ожидают на фестивале "Цифровой спорт России"

В рамках мероприятия выделят пять блоков по новым дисциплинам, в том числе по программированию дронов

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Более 100 участников из 40 регионов России ожидают на фестивале "Цифровой спорт России", который пройдет в городе Грозном Чеченской Республики с 28 по 30 ноября. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил декан Грозненского государственного нефтяного технического университета им. М. Д. Миллионщикова, президент Национальной студенческой лиги бокса, региональный руководитель РССС по Чеченской Республике Эмин Минцаев.

"Со всей страны приедут участники, у нас уже более 100 человек подали заявки. Это представители университетов, регионов и региональных руководителей РСС [Российского студенческого спортивного союза]. Более 40 регионов нашей страны подали заявки для участия", - сообщил Минцаев.

По его словам, фестиваль будет поделен на пять различных блоков. "Фестиваль включает в себя пять блоков по новым дисциплинам, по образовательной части и программированию дронов. Также планируем стратегические сессии, где будут участвовать представители регионов. Пройдет обсуждение темы цифровизации образовательных организаций - СПО и вузов. Приедут наши знаменитые спортсмены - Хамзат Чимаев, Одес Хасаевич Байсултанов", - добавил спикер.