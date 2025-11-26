Курская область стала самым читающим регионом России

В число лауреатов в этом году также попали Москва, Кировская и Мурманская области

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Награждение лауреатов Всероссийского конкурса "Самый читающий регион" состоялось в Доме Союза писателей России, передает корреспондент ТАСС. Победителем с присвоением звания "Литературный флагман России" в этом году стала Курская область.

"Я рад, что наш конкурс состоялся. Он стал очень востребованным в различных регионах страны. Я также рад сообщить, что победителем в этом году стал Курск. Важно отметить, что, приняв на себя страшный удар, регион не сломлен. Я хочу поздравить нашу любимую Курскую область и выразить надежду на скорейшее восстановление разрушенных территорий. Мне приятно вручить эту премию лично Александру Хинштейну. Он сам является замечательным журналистом и писателем, автором нескольких выдающихся книг, которые мы все знаем и любим", - сказал со сцены член коллегии Министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин, вручая приз в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги. Кроме того, победитель был награжден комплектом книг для пополнения библиотечных фондов.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на все трудности, сила духа жителей региона не только не снижается, но и порой растет. По его словам, в этом им помогают книги, чтение и духовность, которые нужны как никогда. "Огромная честь сегодня - получать эту награду нашему региону, которому сегодня тяжелее, чем многим другим", - добавил он.

Традиционно на оценку жюри 89 российских регионов представили наиболее важные проекты, направленные на популяризацию чтения и книг, а также материалы, демонстрирующие региональные инициативы по сохранению литературных традиций, статистику книжной отрасли и читательской инфраструктуры.

В число лауреатов в этом году попали Москва, Кировская и Мурманская области. Архангельская область была награждена почетным статусом "Территория книги и чтения". Чеченская Республика получила специальный приз за выдающиеся достижения в 2025 году.

Конкурс проводится с 2015 года Российским книжным союзом при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.