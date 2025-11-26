Минобрнауки РФ отметило активную работу вузов России и Пакистана

Страны традиционно поддерживают тесные контакты во всех областях сотрудничества, подчеркнула российский заместитель министра науки и высшего образования Елена Грудинина

ИСЛАМАБАД, 26 ноября. /ТАСС/. Высшие учебные заведения России и Пакистана активно взаимодействуют, реализуя совместные программы. Об этом заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Грудинина.

"Наши страны традиционно поддерживают тесные контакты во всех областях сотрудничества, и, безусловно, отдельное внимание мы уделяем подготовке кадров. Университеты России и Пакистана активно взаимодействуют, реализуются совместные программы и проекты, развивается академическая мобильность", - заявила она в ходе посещения российской делегацией исламабадской школы для мальчиков, в которой преподают русский язык.

По словам Грудининой, в вузах РФ на текущий момент обучаются свыше 1,1 тыс. пакистанских студентов. "Мы стараемся, чтобы российское образование было не только качественным, но и доступным. Для этого предусмотрен механизм бесплатного обучения в рамках квоты, которая выделяется правительством Российской Федерации", - сообщила замминистра. Иностранным студентам предоставляется возможность участия в проводимой при поддержке Минобрнауки РФ олимпиаде Open Doors, победители которой могут бесплатно пройти подготовку в лучших российских университетах без экзаменов и платы за обучение, добавила Грудинина.

Делегация РФ посетила пакистанское образовательное учреждение в рамках программы работы российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, десятое заседание которой проходит в Исламабаде с 25 по 27 ноября.