В Москве в первый день зимы воздух может прогреться до плюс 5 градусов

В ночь на 1 декабря в столичном регионе прогнозируется от минус 2 до плюс 3 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве и Московской области в первый день календарной зимы может подняться до плюс 5 градусов. Такой предварительный прогноз озвучили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В первый день календарной зимы, 1 декабря, предварительно ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, а температура воздуха в дневные часы от нуля до плюс 5 градусов при слабом ветре", - сказал собеседник агентства. В ночь на 1 декабря в столичном регионе прогнозируется от минус 2 до плюс 3 градусов. Аналогичную погоду синоптики пока ожидают и в последние сутки завершающегося ноября.

Ранее в Гидрометцентре РФ поясняли, что на протяжении текущей рабочей недели из-за чередования юго-западных циклонов и гребней антициклонов погода в столичном регионе переменчивая, однако в среднем температура воздуха должна на 4 градуса превышать норму. "К выходным показания термометров будут понижаться, вероятность осадков уменьшится", - отмечали синоптики.