Решение по делу о гражданстве Литвы фигуристки Дробязко вынесут 23 декабря

Оно было предоставлено спортсменке именным декретом президента Гитанаса Науседы за особые заслуги перед страной

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 26 ноября. /ТАСС/. Региональный административный суд Литвы в конце декабря вынесет решение по делу о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, которое было предоставлено ей именным декретом президента Гитанаса Науседы за особые заслуги перед Литвой. Об этом говорится в сообщении судебной инстанции.

"Суд завершил рассмотрение дела и вынесет решение 23 декабря", - отмечается в сообщении.

Конституционный суд Литвы 9 октября постановил, что президент Литвы не нарушил конституцию, лишив фигуристку гражданства. Коллизия была связана с тем, имел ли право глава государства лишать Дробязко гражданства, которое было предоставлено ей в порядке исключения его же именным декретом. В конституции ничего не говорится о процедуре лишения таких лиц литовского гражданства. О праве президента на это указано лишь в законе о гражданстве.

Власти утверждали, что литовским гражданством Дробязко угрожает нацбезопасности страны. Как отметила адвокат фигуристки Сандра Понелене, литовским судебным инстанциям надо понять, были ли выступления Дробязко, ее танцы на льду "какой-то политической поддержкой России, угрозой интересам Литвы". Как напомнила Понелене, департамент госбезопасности Литвы, изучив вопрос, в действиях Дробязко никаких угроз не усмотрел.