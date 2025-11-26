В ДНР работы по улучшению водоснабжения завершат до конца 2025 года

Расчистка рек позволит увеличить приток воды к водохранилищам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Расчистка рек для улучшения водоснабжения Донецкой Народной Республики завершится до конца 2025 года, работы позволят увеличить приток воды к водохранилищам. Об этом заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов в ходе III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция".

"В 2025 году остро встал вопрос водоснабжения ДНР. Росводресурсами совместно с правительством ДНР определены дополнительные участки русел рек Крынка, Калец, Кальмиус, Ольховая и Булавин, общей протяженностью 23,3 км, расчистка которых окажет влияние на увеличение их проточности. При наступлении благоприятных гидрометеорологических условий это позволит увеличить приток воды к водохранилищам, расположенным на соответствующих водных объектах. На эти цели выделены средства резервного фонда правительства Российской Федерации в объеме 80,7 млн рублей. Сейчас эти работы выполняются. Завершим до конца года", - заявил Кириллов.

Он также рассказал, что уже завершена запланированная на 2025 год расчистка участков рек общей протяженностью 28 км, в том числе 5 км реки Кальмиус в ДНР, 15 км реки Лугань в ЛНР, 8 км реки Берда в Запорожской области. Кроме того, в Херсонской области продолжается начатая в 2024 году очистка реки Каланчак общей протяженностью 25,5 км, работы завершатся в 2026 году. Всего на восстановление водного хозяйства исторических регионов в 2023-2025 годы выделено 1,5 млрд рублей, в том числе в 2025 году - 0,6 млрд рублей.

Глава ведомства сообщил, что общий объем финансирования мероприятий на 2026-2028 годы составит 2,3 млрд рублей, в том числе в 2026 году - 1,2 млрд рублей. В частности, продолжится капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилищ "Донецкое море" и Михайловского водохранилища в ДНР, Лутугинского и Краснянского водохранилищ в ЛНР, Бердянского водохранилища и на реке Домузла в Запорожской области, Каланчакского лимана в Херсонской области. Также планируется расчистка реки Грузская в ДНР, реки Белая в ЛНР, реки Молочная в Запорожье и реки Каланчак в Херсонской области.

"Отдельно отмечу участие воссоединенных субъектов Российской Федерации в реализации национального проекта "Экологическое благополучие". В 2026 году завершим реконструкцию гидроузла Елизаветинского водохранилища ЛНР и обеспечим источником хозяйственно-питьевого водоснабжения население близлежащих населенных пунктов численностью 100 тыс. человек", - рассказал Кириллов.

"Докучаевская конференция" проводится в рамках реализации утвержденной правительством РФ программы экологических гуманитарных миссий и подготовки кадров для органов государственной власти для Донецкой и Луганской Народных Республик, а также для Запорожской и Херсонской областей на 2023-2025 годы. Оператором программы выступает АНО "Сад Памяти".