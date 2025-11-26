Помощь добровольцам казачьих подразделений превысила 1 млрд рублей с начала СВО

Средства пошли, в том числе, на закупку 10 тыс. квадрокоптеров и 400 автомобилей повышенной проходимости, сообщил заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Валерий Ефремов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Инвесторы, власти и казачьи общества с начала СВО собрали для бойцов добровольческих казачьих подразделений помощь на сумму более 1 млрд рублей. Средства пошли, в том числе, на закупку 10 тыс. квадрокоптеров и 400 автомобилей повышенной проходимости, сообщил заместитель атамана Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Валерий Ефремов на всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество".

"За период проведения специальной военной операции казаками казачьих обществ, совместно с инвесторами и органами исполнительной власти <…> приобретено приборов, оборудования и средств связи, обмундирования для войсковых казачьих добровольческих отрядов на сумму более 1 млрд рублей. Закуплено более 400 единиц техники повышенной проходимости, порядка 10 тыс. квадрокоптеров, направлено в подразделения Вооруженных сил РФ и жителям Донбасса более 70 тыс. тонн гуманитарной помощи", - сказал Ефремов, уточнив, что сейчас в зоне СВО сражаются 27 добровольческих казачьих подразделений.

Он уточнил, что особую помощь в оснащении оказывают власти регионов РФ, а также офисы полномочных представителей президента РФ в субъектах.

Также заместитель атамана сообщил, что ВсКО взяло шефство над семьями раненых и погибших на СВО казаков, оказывает им адресную помощь. "За каждой семьей погибшего казака или раненого казака, в войсковых казачьих обществах в соответствии с приказом атамана Всероссийского казачьего войска для решения различных материальных и социальных бытовых проблем закреплены атаманы и ответственные казаки первичных казачьих обществ. Семьям погибших и раненых казаков оказывается помощь в приобретении и доставке продуктов, необходимых вещей, лекарств, оказывается транспортное обеспечение и иная помощь", - сказал Ефремов.

Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество" проходит 26 ноября в Музее Победы. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).