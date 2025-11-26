В Чечне впервые пройдет круглый стол по развитию студенческого спорта

На мероприятии будут присутствовать все министры спорта Северо-Кавказского федерального округа и новых территорий

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Развитие студенческого спорта впервые обсудят на базе Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова (ЧГУ) на круглом столе "Развитие студенческого спорта в СКФО, ЮФО и воссоединенных исторических территориях", который пройдет с участием заместителя министра спорта РФ Одеса Байсултанова. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил декан Грозненского государственного нефтяного технического университета им. М. Д. Миллионщикова, президент Национальной студенческой лиги бокса, региональный руководитель РССС по Чеченской Республике Эмин Минцаев.

"2 декабря пройдет круглый стол на базе Чеченского государственного университета в присутствии Одеса Хасаевича Байсултанова и Ахмата Рамзановича Кадырова по планам развития студенческого спорта в регионе и на Северном Кавказе. Будут присутствовать все министры спорта нашего Северо-Кавказского федерального округа и новых территорий", - сказал Минцаев.

Он также отметил, что 28 ноября на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова Российский студенческий спортивный союз проведет региональный круглый стол в рамках фестиваля "Цифровой спорт России". Участие в нем примут 24 СПО и 4 вуза.