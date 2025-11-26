Названа причина смерти Всеволода Шиловского

Народный артист РСФСР умер от онкологического заболевания

Всеволод Шиловский © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский умер от онкологического заболевания, которое у него обнаружили в апреле 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в его театре-студии.

"Причина смерти Всеволода Николаевича - онкология, врачи ее обнаружили в апреле. Несмотря на это, он все равно продолжал играть спектакли", - сказал собеседник агентства.