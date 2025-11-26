Аглая Тарасова попросила суд дать ей возможность вернуться к актерскому делу

Актриса назвала свое дело о контрабанде наркотиков "нелепой и трагической случайностью"

Аглая Тарасова (справа) © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актриса Аглая Тарасова в своем последнем слове попросила у суда прощения, а также дать ей возможность вернуться к актерскому делу, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Так вышло, что я нарушила закон, я очень об этом сожалею. То, что со мной произошло, является для меня большим уроком. Ваша честь, я не наркоторговец и не наркопотребитель. Прошу дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу", - заявила Тарасова.

Она также назвала свое дело "нелепой и трагической случайностью".

В отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Сторона гособвинения запросила для Тарасовой три года шесть месяцев лишения свободы условно.