Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке подарили киргизские музыкальные инструменты

Президент Белоруссии вместе с коллегами посетил тематическую юрту, посвященную республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Бишкек на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) получил в подарок киргизские национальные музыкальные инструменты. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко вместе с коллегами по ОДКБ посетил тематическую юрту, посвященную Белоруссии. В подарок от местных ремесленников белорусскому лидеру передали сыбызгы - вид духового инструмента наподобие свирели, а также добулбас - барабан, который обычно обтягивают кожей верблюда или лошади. Президент поблагодарил киргизских мастеров за подарок.

"В центре [юрты] на самом почетном месте панно, изготовленное из войлока с применением традиционных белорусских орнаментов. Ромб означает благополучие и плодородие", - рассказал главам государств - участников ОДКБ представитель Киргизии, демонстрируя внутреннее убранство традиционного жилища кочевников.