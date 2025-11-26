Более 7 тыс. обращений обработали в МФЦ Липецкой области с помощью ИИ

Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, удалось на 18% снизить нагрузку на операторов региональных центров

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 26 ноября. /ТАСС/. Голосовой помощник МФЦ Липецкой области принял более 7 тыс. звонков от жителей региона с момента его внедрения летом 2025 года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Голосовой помощник МФЦ Липецкой области был внедрен летом 2025 года на линию единой диспетчерской службы с целью разгрузки операторов многофункциональных центров, повышения доступности услуг и улучшения качества работы контакт-центра. За четыре месяца он принял больше 7 тыс. звонков из 40 тыс. обращений", - сказал Артамонов.

По его словам, благодаря внедрению искусственного интеллекта удалось на 18% снизить нагрузку на операторов региональных МФЦ.

"Круглосуточный голосовой помощник консультирует граждан по различным ситуациям, например, по вопросам оформления или замены паспорта, получения ИНН, СНИЛС, оформления субсидий, льгот и социальных выплат. Алгоритм общения прост: помощник уточняет тему обращения, анализирует запрос и предоставляет точную информацию без необходимости ожидания в очереди. Если вопрос нестандартный, система автоматически переключает звонок на оператора", - пояснил губернатор.

На данный момент жители области могут получить более 400 государственных и муниципальных услуг в 26 отделениях и 127 территориально обособленных структурных подразделениях МФЦ, добавил Артамонов.

"Проведенная работа по цифровизации, развитию персонала и оптимизации процессов закрепила лидирующие позиции МФЦ Липецкой области в сфере предоставления государственных услуг. Результаты говорят об устойчивой тенденции к повышению стандартов предоставления услуг в регионе", - сказал Артамонов.