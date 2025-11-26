В Чечне откроют первый фиджитал-центр в ГГНТУ

Церемонию открытия намерены внести в программу Всероссийского фестиваля студенческого спорта "Универспортфест"

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Первый фиджитал-центр откроют на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова) Чеченской Республики. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил декан университета, президент Национальной студенческой лиги бокса, региональный руководитель РССС по Чеченской Республике Эмин Минцаев.

"У нас планируется открытие первого фиджитал-центра при Грозненском государственном нефтяном техническом университете им. М. Д. Миллионщикова 2 декабря", - сообщил Минцаев.

Он также отметил, что его торжественное открытие намерены внести в программу Всероссийского фестиваля студенческого спорта "Универспортфест". "Будем сейчас прорабатывать то, чтобы включить открытие в программу Всероссийского фестиваля студенческого спорта "Универспортфест", чтобы оно прошло рано утром 2 декабря, и соревнования по компьютерному спорту уже вечером были в фиджитал-центре", - добавил спикер.