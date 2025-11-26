В России выпустили новые марки, посвященные отечественной внешней разведке

Художественные марки также приурочены к 80-летию Победы

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-бюро СВР России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новые художественные марки, посвященные советским внешним разведчикам и приуроченные к 80-летию Победы, были выпущены в обращение. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"26 ноября на территории штаб-квартиры СВР России в Ясенево прошла церемония памятного гашения художественных почтовых марок, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и посвященных разведчикам Иосифу Григулевичу, Александру Короткову, Виктору Лягину, Николаю Прокопюку, Надежде Троян, Павлу Фитину, а также почтовой марки "100 лет научно-технической разведке России", - указывается в сообщении.

Отмечается, что в торжественном мероприятии приняли участие директор СВР России Сергей Нарышкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, родственники легендарных разведчиков.

"В приветственном слове Сергей Нарышкин обратил внимание на то, что выпуск почтовых марок, посвященных истории службы, имеет большое символическое и просветительское значение, - говорится в сообщении. - Он напомнил, что предыдущее гашение марок состоялось в сентябре 2020 года и было приурочено к 100-летию отечественной внешней разведки".

Говоря о современной роли научно-технической разведки, Нарышкин указал на то, что сфера ее интересов включает гораздо больше направлений, чем космос, атомная энергетика, микроэлектроника и военная техника, символично представленные на юбилейной марке, добавили в пресс-службе.