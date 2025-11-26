Минприроды представит Белую книгу экопреступлений Украины в начале 2026 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Белая книга экологических преступлений Украины планируется к изданию в первом квартале 2026 года. Об этом заявил первый заместитель главы Минприроды России Константин Цыганов в ходе III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция".

"У нас сейчас завершается формирование Белой книги, где будут зафиксированы все факты экоцида. Это будет исторически значимый документ, к которому мы всегда можем вернуться, и который будет опорой, чтобы мы понимали, какие были экосистемы до и в каком состоянии они находятся сейчас, чтобы адекватно их восстановить. <...> Надеюсь, что в начале следующего года, в первом квартале эта книга выйдет. Мы хотим издать книгу и на русском, и на английском языках", - сказал Цыганов.

По его словам, научный институт Минприроды России ВНИИ "Экология" в декабре завершит формирование Белой книги в четырех томах, где каждому региону будет посвящен отдельный том. Планируется также создание интернет-портала с фото- и видеоматериалами, а также документами.

Цыганов отметил, что исторические регионы необходимо восстанавливать от последствий военных действий: к ним относятся сгоревшие леса, затрудненное водообеспечение, поврежденная флора и фауна, в том числе после разрушения Каховского водохранилища.

"Докучаевская конференция" проводится в рамках реализации утвержденной правительством РФ программы экологических гуманитарных миссий и подготовки кадров для органов государственной власти для Донецкой и Луганской народных республик, а также для Запорожской и Херсонской областей на 2023-2025 годы. Оператором программы выступает АНО "Сад Памяти".