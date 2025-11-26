В Свердловской области допустили запрет самокатов в туристических зонах

Среди рассматриваемых мер - снижение скорости, запрет проезда в отдельных местах и другие системные решения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Денис Паслер считает, что власти могут рассмотреть возможность ограничения движения самокатов в многолюдных местах или притягивающих туристов локациях Екатеринбурга, однако полный запрет СИМ на улицах города был бы неправильным. Об этом он сообщил во время своей прямой линии.

"Если говорить про подходы, <…> взять и в полном объеме запретить самокаты, мне кажется, неправильно. Вопрос: запретить в такой более активной зоне, где ходит много людей, жителей, пешеходов, туристов - это, наверное, скорее можно рассматривать", - сказал он.

Паслер отметил, что в Екатеринбурге много самокатов - более 10 тыс.

Глава региона также подчеркнул, что электросамокаты - лишь один из видов городской мобильности, и в будущем могут появиться новые технологии и транспортные средства, которые потребуют соответствующей регуляции. Кроме того, существуют районы с низкой плотностью пешеходов, где самокаты не создают угрозы для жителей.

По его данным, среди рассматриваемых мер - снижение скорости, запрет проезда в отдельных зонах и другие системные решения, аналогичные тем, что применяются для регулирования движения автомобилей в местах концентрации ДТП.