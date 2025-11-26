В форуме "Мы вместе" примут участие представители 47 зарубежных стран

Всего поступило 18 тыс. заявок, включая почти 2 тыс. от иностранных граждан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Представители всех регионов России и 47 иностранных государств примут участие в международном форуме гражданского участия "Мы вместе", сообщает пресс-служба Добро.рф.

Всего поступило 18 тыс. заявок, включая почти 2 тыс. от иностранных граждан.

"Масштабное событие демонстрирует растущий интерес к волонтерству и социально ориентированным инициативам и за рубежом, и в России. На форуме будут представлены 47 иностранных государств и все 89 регионов страны. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области", - говорится в сообщении. Среди стран, которые ежегодно проявляют интерес к форуму, - Белоруссия, Узбекистан, Индия.

Среди подавших заявку на участие - более 7 тыс. представителей молодежи, некоммерческие организации делегировали почти 600 человек. При этом более 50% выбрали для себя добровольческое направление поддержки участников СВО и их семей.

"Абсолютное большинство заявок пришло от лидеров волонтерских команд, сотрудников НКО, людей, которые не первый год трудятся на благо общества. В знак благодарности для 2 тыс. добровольцев, помогающих последние годы участникам СВО и их семьям через платформу Добро.рф, оргкомитет возьмет на себя все расходы по их размещению", - отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике и руководитель экосистемы "Добро.рф" Артем Метелев.

Ключевым событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии "Мы вместе", которая проводится с 2021 года и объединяет лидеров социальных инициатив, предпринимателей, волонтеров и НКО со всей страны.