Более 3,5 тыс. священников добровольно отправились в командировку в зону СВО

Духовники служат в казачьих подразделениях на постоянной основе, отметил ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Московского патриархата иерей Тимофей Чайкин

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. священнослужителей Русской православной церкви добровольно отправились в зону специальной военной операции с 2022 года. На постоянной основе духовники служат в казачьих подразделениях, сообщил ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Московского патриархата иерей Тимофей Чайкин на всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество".

"Священники были и остаются неотъемлемой частью боевых подразделений. Сегодня более 3,5 тыс. священнослужителей, которые совершили свои командировки в зону СВО. 3,5 тыс. священников - это не только у казаков. Но у казаков эта [работа] очень выстроена, во всех казачьих подразделениях духовники на постоянной основе, имеют свое послушание", - сказал Чайкин.

Он отметил, что священнослужители едут на СВО добровольно. "Зачем священники едут на передовую? Многие со мной делятся впечатлениями и говорят: "Если я в казачьем обществе как духовник, то как я могу сегодня бросить своих казаков?" И едут вместе с ними. Конечно, это является фактором вдохновения бойцов на ратные подвиги. Священники вместе с военнослужащими, с казаками молятся о победе. Слово Божье, произнесенное перед строем, зачастую является самой главной моральной поддержкой", - уточнил иерей.

Чайкин также сообщил, что, побывав на линии фронта, удивился тому, как обильно украшены походные храмы, которые возводят бойцы. По его словам, в них произносится огромное количество молитв, висит огромное количество икон. При этом к православию на линии фронта приходят люди, которые при мирной жизни не задумывались о вере и религии.

Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество" проходит 26 ноября в Музее Победы. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).