На комиссии Госсовета обсудят защиту земель от опустынивания

Участники также поднимут тему развития садоводства, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Защита сельскохозяйственных угодий от опустынивания и развитие отечественного садоводства войдут в перечень тем для обсуждения комиссии Госсовета по сельскому хозяйству в 2026 году. Об этом сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.

"Участники заседания подвели итоги работы комиссии в текущем году и наметили планы на 2026 год. Помимо тем, связанных с сезонными работами аграриев, в нем предусмотрено обсуждение таких значимых вопросов, как защита сельхозугодий от ветровой эрозии и опустынивания, восстановление системы агролесомелиоративных насаждений, государственная поддержка АПК, оснащение отрасли современной спецтехникой, развитие отечественного садоводства и питомниководства", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" под председательством главы Ставрополья Владимира Владимирова.

На прошедшем заседании участники обсудили реализацию национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

"Аграрный сектор - один из ключевых двигателей развития страны. Президент ставит перед нами серьезные задачи: укреплять технологическое лидерство, готовить кадры, развивать современную инфраструктуру. Все это напрямую влияет на продовольственную безопасность России. Мы должны работать на опережение, вместе с регионами и федеральными ведомствами, чтобы и дальше обеспечивать устойчивый рост отрасли", - цитирует управление Владимирова.