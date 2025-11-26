В Москве наградили победителей юбилейного фотоконкурса "Я служу в ВКС России"

Всего было прислано свыше 1 500 работ из более чем 30 регионов страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей X открытого Всероссийского фотоконкурса "Я служу в ВКС" прошла в Центральном музее Вооруженных сил России. Об этом сообщили ТАСС в ФБУ "ЦОК ВКС".

Отмечается, что всего было прислано свыше 1 500 работ из более чем 30 регионов страны.

"Призы вручили победителям в шести основных номинациях: "В жизни есть место подвигу", "Не стареют душой ветераны", "Гарнизонные будни", "Сила оружия", "Юнармия", "Приз зрительских симпатий". По традиции председатель жюри конкурса вручил специальные призы: "Гран-при" и "За вклад в культуру в ВКС", - говорится в сообщении.

К участникам и организаторам конкурса обратился генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. Он отметил, что за 10 лет конкурс приобрел огромную популярность, открыл яркие таланты не только среди военнослужащих, гражданского персонала Воздушно-космических сил России и членов семей, но и привлек многих одаренных фотографов. "В созданных вами снимках зрители видят силу и мощь российской армии, ваши кадры рассказывают о людях и технике, которые стоят на страже мира и безопасности нашей Родины и каждого из нас. Но самое главное, что прослеживается в каждой фотоработе, - любовь к своему Отечеству и профессиям, которым вы посвятили свою жизнь", - сказал Кондрашов.

Конкурсную комиссию возглавил председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, генерал-майор Владимир Байкин. В состав экспертного жюри вошли в том числе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян, замначальника ФАУ МО РФ ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, корреспондент НТВ Алексей Ивлиев.

В своих номинациях победителями стали Виктор Антонов с работой "Никто не забыт", Антон Разин с работой "До встречи", Марина Воронова с работой "Ради этого момента", Ольга Шацкая с работой "Есть только миг", Андрей Моргунов с работой "На страже космических рубежей Родины". В номинации "приз зрительских симпатий" победил Дмитрий Бруков с работой "Братишка". Кроме того, в ходе мероприятия заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-майор Игорь Романов вручил Алексею Ивлеву специальный приз "За вклад в культуру в ВКС".