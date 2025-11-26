В МВД рассказали, как распознать фейковые сообщения от "Госуслуг"

В ведомстве сообщили, что настоящие сообщения от портала приходят только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Неправильный номер, сообщения в мессенджере и просьбы перезвонить в "техподдержку" являются признаками того, что сообщение поступило от мошенников, а не портала "Госуслуги". Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Аферисты часто отправляют людям сообщения якобы от официального портала, чтобы жертвы сами звонили им и передавали личные данные. <...> рассказываем, как определить фейк", - сказали в управлении.

В МВД сообщили, что настоящие сообщения от "Госуслуг" приходят только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi. "Официальные службы не пишут людям в WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры. У "Госуслуг" два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115. Если вас призывают позвонить по другому номеру, это мошенники", - добавили в УБК.

Кроме того, насторожить должен факт наличия в сообщении подозрительный ссылки, поскольку "Госуслуги" никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных. "Вас торопят и пугают. Сообщения о "взломе" или "подозрительной активности" - психологический прием, который мошенники используют для давления на человека", - сказано в сообщении.

Также в перечне признаков значатся ошибки в тексте. "Не звоните по номерам и не переходите по ссылкам из СМС. Заблокируйте отправителя и сообщите о подозрительной рассылке через обратную связь на сайте, по горячей линии: 8 (800) 100 70 10 или в полицию (если пострадали)", - сказали в киберполиции.