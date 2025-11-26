В Геническе представили переизданную книгу замглавы ВГА Херсонщины Стремоусова

Экземпляры книги будут переданы в школы и библиотеки по всей Херсонской области.

© Алексей Малашенко/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 26 ноября. /ТАСС/. Семья заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилла Стремоусова презентовала в Геническе второе издание его книги "Записки мотоциклиста. Дорогами Че Гевары по Америке", подготовленное к третьей годовщине со дня гибели политика, передает корреспондент ТАСС.

"Я долгие годы, как и Кирилл, мечтала о том, чтобы издать эту книгу с цветными иллюстрациями. Это свершилось благодаря Владимиру Васильевичу Сальдо (губернатору Херсонской области - прим. ТАСС), за что ему низкий поклон. Он профинансировал эту книгу, и она вышла в Москве, в издательстве "Проспект" тиражом 1 тыс. экземпляров", - рассказала ТАСС вдова автора книги Оксана Стремоусова.

Она пояснила, что в книге, дополненной воспоминаниями друзей и соратников Кирилла Стремоусова, рассказывается о его путешествии на мотоцикле по Северной, Центральной и Южной Америке, предпринятом в 2011-2012 годах по маршруту революционера Эрнесто Че Гевары.

"Кириллу удалось пожить с индейцами куна-яла на островах, в Панаме, в Колумбии с простыми людьми, в Коста-Рике, в самых опасных кварталах. Необыкновенные происходили приключения с ним. <...> Удивительный человек, удивительна его судьба. Настоящий герой, вошедший в историю Херсонщины. Поэтому действительно важно чтить его память и увековечить ее, запечатлеть в книге для будущих поколений", - добавила Стремоусова.

Как уточнил ТАСС старший сын Кирилла Стремоусова Ярослав, экземпляры книги будут переданы в школы и библиотеки по всей Херсонской области. Кроме того, планируется провести презентацию второго издания в Крыму и Москве, где гостям также раздадут часть тиража бесплатно.

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области Украинской ССР. В апреле 2022 года Стремоусов занял должность заместителя главы ВГА Херсонской области. В сентябре он получил паспорт гражданина РФ. Стремоусов погиб в автомобильной аварии 9 ноября 2022 года. В этот же день президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. 9 ноября 2023 года на его могиле в Симферополе был открыт памятник.