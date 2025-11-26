В Докучаевске в ДНР увековечили память погибшего участника СВО

Речь идет о павшем в боях за Марьинку Данииле Бессмертном

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Памятную звезду погибшему в боях за Марьинку Даниилу Бессмертному установили в Докучаевске (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале Докучаевского местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"В городе состоялось важное событие, которое навсегда останется в памяти жителей Докучаевска. Активисты Докучаевского штаба "Молодой Гвардии Единой России" совместно с администрацией округа увековечили имя и подвиг героя - Даниила Бессмертного", - говорится в сообщении.

Даниил Бессмертный вступил в ряды Народной милиции ДНР еще до спецоперации. В начале СВО участвовал в боях за Мариуполь. Погиб 28 августа 2022 года при штурме Марьинки, рассказали ТАСС в администрации Докучаевска.