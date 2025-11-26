В финале конкурса "Профессионалы" в Петербурге встретятся участники из 30 стран

Мероприятие пройдет с 29 ноября по 4 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Представители 30 стран примут участие в финале чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития профессионального образования - федерального оператора проекта.

"Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" соберет 15 000 участников из 30 государств и 56 регионов России. В соревнованиях примут участие 287 конкурсантов и более 300 экспертов", - говорится в сообщении.

Как рассказала на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская, город уже в третий раз принимает финал чемпионата "Профессионалы". 29 ноября состоится торжественная церемония открытия, соревнования и мероприятия деловой программы будут организованы с 30 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и аэропорта Пулково. Завершающим событием станет торжественная церемония награждения победителей и призеров, которая пройдет 4 декабря.

Начальник Дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксения Калугина напомнила, что чемпионат "Профессионалы" - самые масштабные соревнования профессионального мастерства в России по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям. Он проходит в три этапа: региональный, межрегиональный и финал. В этом году финал проводится в трех городах по разным блокам компетенций: в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.

По ее словам, всероссийское чемпионатное движение в 2025 году объединило более миллиона человек: конкурсантов, экспертов-наставников, представителей профильных компаний. Партнерами чемпионата стали 7,5 тысяч российских предприятий.

"Мы с радостью участвуем в чемпионате. В этом году мы принимаем три компетенции, впервые будет коллаборация между операторами транспортной безопасности и бортовым проводником. Впервые соревнования по этим двум компетенциям пройдут на нашей площадке", - рассказала директор по персоналу аэропорта Пулково Мария Ермак, отметив, что за время проведения чемпионата в аэропорт трудоустроились 32 участника.

О чемпионате

Организатор чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор - Институт развития профессионального образования, регион-организатор - правительство Санкт-Петербурга.

Соревновательная программа в Санкт-Петербурге объединит участников в четырех категориях: основная - студенты средних профессиональных образовательных учреждений; юниоры - школьники от 14 лет; индустриальный зачет - молодые специалисты от 22 до 35 лет; международный зачет - участники из России и иностранных государств.