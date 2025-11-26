В Чувашии прооперировали пострадавшую из-за атаки БПЛА

Женщина получила минно-взрывные травмы

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Мать и ее сын-подросток пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах. Врачи прооперировали женщину, которая получила минно-взрывные травмы, написал в своем Telegram-канале вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

"Молодой человек получил травмы легкой степени тяжести, находится под наблюдением медицинских специалистов. Женщина, мать подростка, прооперирована в результате получения минно-взрывных травм", - сообщил Степанов.

По его словам, пациенты находятся в стационарных условиях под круглосуточным контролем врачей. "Их состояние оценивается специалистами как стабильное, угрозы для жизни отсутствуют", - уточнил вице-премьер республики.

По данным властей, 26 ноября в результате атаки БПЛА в Чебоксарах повреждены два жилых дома. В администрации Чебоксар сообщили о завершении обследования зданий и оценки ущерба, завершен обход жителей. В настоящее время устанавливаются окна, восстанавливаются коммуникации и вентиляционные каналы.