На форуме "Открыто для всех" 14 компаний подписали инклюзивный договор

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. К Национальному инклюзивному договору (НИД) присоединились еще 14 ведущих федеральных и региональных компаний в рамках всероссийского инклюзивного форума "Открыто для всех". Об этом по итогам форума сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое вместе с Фондом Росконгресс выступили организатором мероприятия.

"14 ведущих федеральных и региональных компаний подписали с Агентством стратегических инициатив (АСИ) Национальный инклюзивный договор в рамках форума "Открыто для всех" в Москве. Соглашение подтверждает их приверженность созданию открытой среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе способствующей трудоустройству инвалидов", - сказано в сообщении.

В АСИ уточнили, что среди компаний-подписантов АО "Автоваз", ПАО "ВымпелКом" (Билайн), АО "Космос отель групп", ПАО "Сибур", ООО "Метрум", Школа ходьбы на протезах, ООО "Хэдхантер", Частное учреждение социального обслуживания "Детские деревни SOS Вологда", ИП Батраченко Наталья Николаевна, ООО "Базелевс", ИП Бикеева Светлана Александровна, ООО "Оптика Версаль", ИП Тюлюков Артем Викторович, Ландшафтно-архитектурное бюро "Гардт ландскейп".

По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, сообщество бизнеса, в котором инклюзия является важной частью стратегии развития, растет. Так, НИД уже подписали порядка 2 тыс. компаний из разных сфер экономики. "На полях форума "Открыто для всех" мы приветствуем новых участников нашего сообщества. Подписание Национального инклюзивного договора - добрая традиция и яркий пример того, что вместе мы движемся в правильном направлении, видим колоссальную ценность в каждом человеке, разнообразие сфер, в которых задействованы компании, показывает, что вклад может внести любая организация", - приводятся ее слова в сообщении.

Кроме того, в АСИ отметили, что одним из самых активных регионов по вовлечению компаний в НИД является Республика Башкортостан. Так, за прошедший год более 230 башкирских компаний присоединились к договору. "Активность региональных властей в вопросе транслирования важности инклюзии в бизнесе была отмечена на премии "Открыто для всех". Представители республики стали победителями в номинации "Регионы-лидеры проекта", - добавили в пресс-службе.

О форуме

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" прошел в Москве 24-25 ноября 2025 года, основной площадкой выступило пространство Кибердом. Деловая программа включила более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершении мероприятия также состоялась торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".