Нацорганизации КЧР получат субсидии на сохранение этнокультурного разнообразия

Размер выплаты составит 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 26 ноября. /ТАСС/. Семь национальных объединений, входящие в состав Межнационального совета общественных организаций Карачаево-Черкесии, получат в 2026 году по 1 млн рублей на сохранение и развитие этнокультурного разнообразия. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем канале в Max.

"Принял решение создать на базе Дома культуры Черкесска современную площадку для постоянного диалога национальных организаций и этномузей народов республики. Также решил, что в 2026 году национальные общественные организации, входящие в состав Межнационального совета, получат по 1 млн рублей на мероприятия по сохранению этнокультурного разнообразия", - написал Темрезов по итогам заседания Межнационального совета общественных организаций КЧР.

Глава региона поблагодарил муфтия республики Мухаммад-Хаджи Эркенова, архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, руководителей национальных общественных организаций за вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия в КЧР. "Наша дальнейшая совместная работа - это вклад в будущее, где каждый народ чувствует себя частью единой, сильной и непобедимой России", - подчеркнул Темрезов.

Он отметил, что ключевая цель утвержденной президентом РФ Стратегии государственной национальной политики до 2036 года - укрепление исторически сложившегося единства и территориальной целостности России, обеспечение внутренней стабильности, гармоничного развития и процветания народов страны.