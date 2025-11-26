В Северной Осетии издали книгу древнеиранских языков по аудиозаписям 1982-1984 годов

Материал составили кандидат филологических наук, профессор Зоя Битарти и кандидат филологических наук Софья Виноградова

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Книга по лекциям ученого Василия Абаева "Древнеиранские языки и тексты по аудиозаписям 1982-1984 годов" издана в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"В Национальной научной библиотеке состоялась презентация книги по лекциям Василия Абаева "Древнеиранские языки и тексты по аудиозаписям 1982-1984 годов". Выход книги приурочен к 125-летию со дня рождения выдающегося ученого в области языкознания, языковеда-ираниста, краеведа, этимолога и педагога Василия Абаева", - говорится в сообщении.

Книгу составили кандидат филологических наук, профессор Зоя Битарти и кандидат филологических наук Софья Виноградова.

Основу книги составил материал расшифрованных аудиозаписей лекционно-семинарских занятий Василия Абаева, посвященных авестийскому и древнеперсидскому языкам и текстам, которые он читал в Институте языкознания. Особенностью издания стало аудио-приложение с записями лекций и семинаров Василия Абаева.

Презентацию книги организовали республиканская газета "Северная Осетия", Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева и фамильный совет Битаровых.

"Благодарю авторов за огромную работу. Это издание позволяет сохранить живое наследие Василия Абаева и передать его будущим поколениям. Такие проекты особенно важны для укрепления научного и культурного наследия Осетии", - отметил Меняйло.