В Смоленской области откроют школу имени кавалера ордена Мужества Шашина

Региональные власти намерены создать безопасную и функциональную среду, в которой детям будет комфортно учиться

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заключил соглашение с ПАО "Дорогобуж" о капитальном ремонте школы имени кавалера ордена Мужества Вячеслава Шашина в Дорогобужском районе Смоленской области. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"За несколько лет совместно с ПАО "Дорогобуж" реализовали ряд масштабных проектов в Дорогобужском муниципальном округе. <…> При его поддержке проведем ремонт Дорогобужской средней школы №2 имени кавалера ордена Мужества В. А. Шашина. Соглашение об этом подписали сегодня в Москве с генеральным директором компании Владимиром Яковлевичем Куницким. В церемонии подписания принял участие вице-президент группы "Акрон", в которую входит ПАО "Дорогобуж", Владимир Вячеславович Кантор", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Анохин добавил, что цель региональных властей - создать безопасную и функциональную среду, в которой детям будет комфортно учиться, а педагогам - работать, школа станет современным образовательным центром. Планируется капитальный ремонт здания, обновление инженерных сетей и учебных кабинетов, благоустройство территории. "В ходе реализации проекта будем регулярно проводить встречи, обсуждать детали и оперативно обмениваться информацией. Такой формат позволит своевременно решать возникающие вопросы и контролировать сроки и качество работ", - отметил губернатор.

По его словам, за несколько лет совместно с ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области были капитально отремонтированы: центральная районная больница, детский оздоровительный лагерь "Ласточка", Верхнеднепровский технологический техникум. Также был открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс и благоустроен сквер для местных жителей.