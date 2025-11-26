В Архангельской области поддержали ограничение продажи энергетиков

Документ приняли в первом чтении

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания поддержали законопроект, который устанавливает ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Он принят в первом чтении, сообщается на сайте парламента.

"На сессии был принят в первом чтении законопроект, который устанавливает ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Документ был внесен прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николаем Хлустиковым", - сказано в сообщении.

Законопроект предусматривает установку запрета продажи таких напитков в помещениях, используемых для осуществления образовательной и медицинской деятельности, а также деятельности в области культуры, физкультуры и спорта. Кроме того, предлагается наделить правительство Архангельской области полномочиями по ограничению продажи безалкогольных тонизирующих напитков в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях.

"Подобные меры направлены на то, чтобы ограничить, особенно несовершеннолетних, от потребления в большом количестве соответствующих напитков, которые наносят серьезный вред их здоровью", - отметил председатель комитета по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии Александр Дятлов.