Михалков указал на девальвацию актерской школы из-за сериальной культуры

Народный артист России назвал "опасной вещью", когда актеры боятся потерять "медийность"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Современная актерская школа девальвируется из-за сериальной культуры. При этом девальвация режиссуры оказалась еще сильнее с тех пор, как к этой профессии может приобщиться почти любой человек при наличии финансирования. Такое мнение высказал журналистам народный артист России Никита Михалков.

"Я считаю, что уровень режиссуры резко упал после того, как режиссером мог стать любой, кто нашел деньги на кино, потому что профессия режиссера девальвировалась. Сценарист не может быть непрофессионалом, оператор не может быть непрофессионалом, художник - не может, монтажер - не может, композитор - не может, а режиссер - может. Потому что они все сделают, а ты говоришь: "Мотор! Стоп!" - и вроде бы как начальник. Девальвация режиссуры намного усилилась по сравнению с тем, как девальвируется актерская школа, которая тоже девальвируется из-за сериалов", - сказал Михалков.

Он назвал "опасной вещью", когда актеры боятся потерять "медийность". "Страх потерять деньги, популярность из-за того, что ты, привычный зрителю в двух сезонах, на третий можешь быть не востребован, это заставляет их оказываться в тех шорах, которые они не хотят раздвигать", - отметил режиссер.

Отвечая на вопрос об оценке современного российского и зарубежного кинематографа, Михалков сказал, что отечественное кино "все-таки выдерживает еще, и опасения что с уходом Голливуда кино погибнет - это ошибка, и box-office показывает, что кино не умирает".

"Кино перестает быть тогда, когда оно перестает искать смыслы. Сегодня научиться "как" - очень легко. <…> А вот научиться "что" - это уже зависит от твоего внутреннего мира, образования, целей, вероисповедания, поиска смыслов и так далее - от твоего человеческого существа как такового. С этим, я считаю, как раз и есть проблемы", - сказал режиссер. В этом контексте, по его мнению, деградация европейского и американского кино - "огромная, реальная", и она заключается именно в потере поиска смыслов. "Великое американское кино 70-х годов, <…> которое все соткано из поиска смысла, или сегодняшнее - фантастическое с точки зрения технологий и абсолютно бессмысленное с точки зрения поиска смыслов", - сравнил он.

Говоря о российских картинах, Михалков отметил, что, по его мнению, "на сегодняшний день [есть] достаточное количество картин, которые сами по себе являются художественными произведениями".