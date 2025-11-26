В Москве с 2026 года вырастут тарифы на проезд в транспорте и эвакуацию машин

Цены будут скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Стоимость проезда в городском транспорте Москвы проиндексируют со 2 января 2026 года. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, стоимость разовой поездки по тарифу "Единый" вырастет с 80 до 90 рублей, стоимость разовой поездки по безлимитным билетам на 30, 90 и 365 дней повысится, в среднем, на 3,5 рубля, а наиболее выгодным способом оплаты проезда останется биометрия - 71 рубль за одну поездку.

В Telegram-канале департамента сообщили, что 2 января 2026 года в Москве изменятся тарифы на проезд в транспорте. Цены будут откорректированы в связи с компенсацией повышения стоимости электроэнергии, топлива и инфляции. В то же время с 2011 года индексация остается ниже уровня инфляции.

Там уточняется, что стоимость разовой поездки "Единый" повысится с 80 до 90 рублей, разовой поездки по карте "Тройка" - с 67 до 75 рублей, стоимость безлимитного проезда на месяц - с 3,1 тыс. до 3,4 тыс. рублей, на год - вырастет с 22,6 тыс. до 24,9 тыс. рублей. Стоимость оплаты поезда в метро, МЦК и наземном транспорте при оплате банковской картой повысится с 74 до 83 рублей, при оплате по биометрии - с 63 до 71 рублей.

В депортаменте добавили, что с 2020 года биометрия сохраняет популярность и остается самым выгодным способом оплаты проезда. Стоимость одного билета составит 71 рубль, что дешевле оплаты банковской картой на 12 рублей. Пассажиры по-прежнему смогут пользоваться бесплатными пересадками между метро, МЦК и МЦД, а также пересадками с маршрута на маршрут наземного транспорта, если привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт",

С 2025 года, приобретая билеты "Единый" на 30, 90 и 365 дней (зона "Пригород") и "Единые" на 30 и 90 дней (зона "Пригород") для учащихся, пассажиры могут оплачивать проезд и на смежных столичных автобусных маршрутах (между Москвой и Подмосковьем). Стоимость этих билетов для обучающихся со 2 января 2026 года не меняется.

Индексация стоимости эвакуации

Кроме того, с 1 января 2026 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств на спецстоянки Москвы. Она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. Кроме того, если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.

Так, стоимость перемещения автомобилей мощностью двигателя до 80 л. с. вырастет с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Стоимость эвакуации автомобилей мощностью двигателя с 80 до 250 л. с. увеличится с 11,4 тыс. до 12,4 тыс. рублей, транспортных средств массой свыше 4 тонн и негабаритных ТС - с 67,7 тыс. до 71,1 тыс. рублей.

Речной транспорт и смежные маршруты

Кроме того, со 2 января вырастет стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте. Во время действия "летнего тарифа" - с 1 мая по 30 сентября - одна поездка при оплате банковской картой или через СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные, по билету "Кошелек" - 330 и 500 рублей, а по биометрии - 230 и 400 рублей.

Во время действия "зимнего тарифа"- с 1 октября по 30 апреля - в будние дни стоимость проезда не изменится, а в выходные при оплате банковской картой или СБП составит 170 рублей, билетом "Кошелек" или по биометрии - 145 рублей. Поездки на регулярных речных маршрутах по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней по-прежнему включены в стоимость круглый год.

Также будут проиндексированы тарифы на проезд на смежных столичных автобусных маршрутах, связывающих столицу и Московскую область. Изменения затронут как маршруты с фиксированной стоимостью, так и с зональной тарификацией. Средний размер индексации составит 14,3% и 14,9% соответственно. При этом для пассажиров сохраняются все действующие льготы и проездные билеты.