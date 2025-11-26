В ЛНР перезахоронили останки тел 16 погибших при ударах ВСУ в 2022 году

Речь идет о поселке Вороново

ЛУГАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Полевая команда межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти перезахоронила в поселке Вороново ЛНР останки 16 мирных жителей, погибших в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины по Северодонецкому округу в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель МРГ Даниил Стяжкин.

"Сегодня у нас происходит очередной этап захоронения жертв украинской агрессии. Сегодня мы захораниваем 16 человек. Всего на данном участке кладбища в поселке Вороново теперь перезахоронены останки 333 жертв украинской агрессии", - сказал он.

Представитель рабочей группы также сообщил о демографическом составе захороненных. "Примерно 50 на 50", - сказал он, отвечая на вопрос о соотношении мужчин и женщин. При этом на этом участке, как отметили в группе, дети не захоронены.

Стяжкин отметил, что работы на месте массового захоронения в поселке Лесная Дача, созданного в 2022 году, продолжаются уже второй год. По мнению руководителя МРГ, общее количество погибших жителей региона в данном захоронении может превышать 500.