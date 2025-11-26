В Калининграде опровергли слухи о передаче квартир эмигрировавших участникам СВО

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Информация о том, что власти Калининградской области рассматривают передачу квартир эмигрировавших граждан участникам СВО, является фейком. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.

"В сети распространяется фейковое письмо от имени заместителя председателя правительства - министра социальной политики Калининградской области Анжелики Майстер, в котором утверждается, что власти региона рассматривают возможность передачи квартир эмигрировавших граждан в пользу участников СВО", - сказано в сообщении.

Башкирова добавила, что в сети также публикуется сгенерированное с помощью нейросети видео с аналогичным посылом.