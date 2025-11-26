В ГД внесли законопроект об увеличении штрафов за нарушение режима госграницы РФ

Изменить предполагается несколько статей КоАП

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин и группа сенаторов внесли в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за нарушение режима государственной границы РФ. Изменить предполагается часть статей КоАП.

В том числе, изменения планируется внести в статью 18.1 "Нарушение режима государственной границы Российской Федерации либо правил въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации".

Нарушение правил пересечения границы лицами или транспортными средствами, а также нарушение такими лицами правил въезда или выезда из страны при прохождении пограничного контроля повлечет наложение штрафа от 5 тыс. до 25 тыс. рублей для физических лиц (ранее - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей), на должностных лиц от 100 тыс. до 250 тыс. рублей (ранее - от 30 тыс. до 50 тыс.); на юридических лиц - от 1 млн до 2,5 млн рублей (ранее - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей), говорится в законопроекте.

Также изменения вносятся в статью 18.2 "Нарушение пограничного режима в пограничной зоне". Нарушение правил въезда в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц или транспортных средств в пограничной зоне повлекут наложение штрафов от 1 500 до 5 тыс. рублей (ранее - от 500 рублей до 1 тыс. рублей). Для иностранных граждан штрафы составят до 5 тыс. рублей.

Ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности либо проведение массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий в пограничной зоне, а равно содержание или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов либо с нарушением установленного порядка для физических лиц повлечет наложение штрафа от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (ранее - от 300 рублей до 1 тыс. рублей), для должностных лиц от 5 тыс. до 25 тыс. рублей (ранее - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей), для юридических лиц - от 15 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей).

Кроме того, в статье 18.14 "Незаконный провоз лиц через государственную границу Российской Федерации" предлагается за непринятие организацией, осуществляющей международную перевозку, мер по предотвращению незаконного проникновения лиц на транспортное средство и использования его для незаконного въезда или выезда в РФ, повлекшее незаконное пересечение границы, накладывать на юридические лица штрафы - от 150 тыс. до 500 тыс. рублей (ранее - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей).