"АСТ нонфикшн" рассказало, какие книги россияне выбирали чаще в 2025 году

По данным издательства, читатели интересовались книгами об СССР

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские читатели в 2025 году интересовались книгами об СССР, жанром тру-крайм и литературой о славянской магии, сообщило издательство "АСТ нонфикшн", объявляя об итогах 2025 года

"Итоги уходящего года отражают запрос общества на систему координат. Читатель устал от неопределенности и ищет в книгах не просто информацию, а основу для жизни - будь то религиозные тексты, философские трактаты, нормативные кодексы или искусство каллиграфии. Мы наблюдаем, как нонфикшн становится главным навигатором в мире, перенасыщенном информацией, а книга укрепляет статус физического артефакта на фоне тотального распространения AI", - отметила директор издательства Евгения Ларина.

Таким образом, ключевыми трендами на 2025-2026 годы стали предпочтения читателей в отношении литературы о Советском Союзе - от масштабных исследований исторического периода до работ, посвященных повседневной жизни в СССР. Тру-крайм также демонстрирует значительный рост, увеличившись на 85,5% по сравнению с прошлым годом. В то же время, несмотря на общее снижение интереса к эзотерике, наблюдается рост спроса на книги по славянской магии.

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 российские читатели вновь проявляют интерес к вопросам медицины и здоровья. Эзотерика в свою очередь уступила место религии и философии. Увеличивается и интерес к арт-букам, особенно к произведениям азиатских художников. Уверенную позицию на полках читателей заняла кулинария. В этом году акцент сделан на диетическом питании и рецептах из популярных шоу, сериалов и мультфильмов.

В крупнейшей нише - "Психология" (которая составляет 7,2% от всего рынка прикладной литературы) - сформировалась триада интересов читателей: через психологические книги россияне ищут утешение, разбираются с вопросами "неправильного" родительства и учатся распознавать манипуляции. Также наблюдается растущий интерес к литературе о всемирно известных брендах: Chanel, Dior и других.