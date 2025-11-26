В Москве прошла премьера благотворительного детского фиджитал-мюзикла

Артистами выступили профессиональные юные актеры и вокалисты, победители всероссийских и международных конкурсов в вокальном искусстве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Благотворительная премьера первого детского фиджитал-мюзикла "Академия волшебства Деда Мороза", созданного детским музыкальным театром "Мистерия", прошла в арт-пространстве Futurione на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.

"Я думаю, что меценатство, благотворительность, неравнодушие, взаимное внимание, взаимная поддержка - это все признаки высокого развития социального общества. И в нашей стране происходит очень много подобных процессов, которые очень радуют. И сегодняшний благотворительный вечер - нужно отметить, что он создан творческими детьми для творческих детей. Это уникальный формат для детей, который очень хорошо работает: самый искренний и честный посыл - это от ребенка к ребенку, и это всегда очень трогает и очень легко принимается детьми", - рассказал ТАСС депутат Госдумы и заслуженный артист России Денис Майданов.

Он также отметил, что постановка является очень современной, подразумевающей и высокотехнологичные приемы. "Современные технологии помогают почувствовать детям настоящее волшебство и ощутить настоящую предновогоднюю романтику. Поэтому спасибо всем, кто приложил к этому руку - очень достойно и, честно говоря, потрясает подход", - добавил собеседник агентства.

Артистами мюзикла выступили профессиональные юные актеры и вокалисты, победители всероссийских и международных конкурсов в вокальном искусстве. Как отметил основатель арт-пространства Futurione Иван Швайков, "Академия волшебства Деда Мороза" является новым форматом фиджитал-спектакля, объединяющего цифровую и физическую реальность. После мюзикла детей ждала экскурсия по тематическим залам арт-пространства с интерактивными инсталляциями, тремя тысячами живых орхидей и световым деревом. Следующие показы мюзикла состоятся 10 и 24 декабря.