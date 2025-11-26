В РФ создали ГОСТ по обнаружению районов, подвергшихся радиоактивному заражению

Стандарт устанавливает порядок и особенности проведения радиационной, химической и биологической разведки в периоды мобилизации, действия военного положения и при чрезвычайных ситуациях мирного времени

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) разработал первый национальный стандарт по обнаружению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению. Он вступит в силу с 1 феврале 2026 года, сообщается на сайте института.

"Созданный ВНИИ ГОЧС ГОСТ Р 42.5.03-2025 "Гражданская оборона. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и биологическому заражению" был утвержден приказом Росстандарта от 22 октября 2025 года № 1268-ст. и начнет действовать с 1 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что стандарт устанавливает порядок и особенности проведения радиационной, химической и биологической разведки в периоды мобилизации, действия военного положения и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. ГОСТ вводит в действие новое понятие предельно допустимых уровней заражения, дает четкое представление об особенностях проведения радиационной, химической и биологической разведки зараженных территорий.

Заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов рассказал, что разработанный стандарт позволяет в короткие сроки выявлять зараженные районы, предоставляя специалистам возможность для принятия оперативных решений по защите населения и проведения аварийно-спасательных работ. "Его применение стандартизирует целый комплекс процессов и мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", - добавил он.