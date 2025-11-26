ДНР подписала шесть соглашений с регионами содружества "Донбасс"

Речь идет о сотрудничестве в сферах промышленности, транспорта, здравоохранения, образования и по другим направлениям

ДОНЕЦК, 26 ноября. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика подписала шесть соглашений о сотрудничестве с регионами, входящими в содружество "Донбасс", сообщил глава ДНР Денис Пушилин по итогам заседания Совета содружества в Воронеже.

В состав содружества "Донбасс" входят ДНР, ЛНР, Ростовская и Воронежская области. Содружество призвано развивать сотрудничество четырех регионов в различных сферах, включая торгово-экономическую, промышленную, инвестиционную, агропромышленную и другие отрасли.

"Подписали шесть соглашений о сотрудничестве между регионами содружества "Донбасс", направленных на работу в сферах промышленности, транспорта, здравоохранения, образования и по другим направлениям", - написал Пушилин в Теlegram-канале.

Как уточнил в Теlegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, в частности, подписано соглашение о сотрудничестве в промышленной политике между профильными министерствами Воронежской области и ДНР.

"Будем углублять межрегиональную экономическую интеграцию и укреплять связи в таких сферах, как промышленность и туризм. Усилим и взаимодействие в транспортной отрасли - сформируем информационные ресурсы, которые помогут повысить качество пассажирских и грузовых перевозок, - написал Гусев. - Особое значение имеет соглашение в сфере здравоохранения, связанное с оказанием помощи онкологическим пациентам. Наши медицинские учреждения и специалисты уже оказывают поддержку жителям Донбасса. Теперь эта работа выйдет на новый уровень".