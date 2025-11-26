В ГД предложили установить уголовную ответственность за незаконные рехабы

Депутаты от фракции "Новые люди" отметили, что такие меры позволят вывести рынок немедицинских реабилитационных услуг из тени, защитить права и здоровье граждан

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить уголовную ответственность за незаконную деятельность реабилитационных центров. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в России до сих пор отсутствует отдельная профессия специалиста по работе с зависимостями - аддиктолога, а также обязательные требования к квалификации сотрудников немедицинских реабилитационных центров. Из-за этого, по мнению парламентариев, в России существует огромный теневого рынок немедицинских реабилитационных услуг, который действует практически без государственного контроля.

"Считаем необходимым внедрение комплексного решения для защиты граждан, которое позволит отделить профессионалов от самозванцев и строго наказывать их опасную деятельность. Прежде всего, ввести в официальный перечень профессию аддиктолог-консультант и разработать соответствующий профессиональный стандарт. На его основе следует установить обязательное требование, согласно которому работать в реабилитационных центрах смогут только сертифицированные специалисты. Ключевым элементом этой системы должно стать введение ответственности, вплоть до уголовной, за оказание услуг по реабилитации лицами без необходимой квалификации, если это повлекло вред здоровью",- указано в тексте письма.

Депутаты отметили, что такие меры позволят вывести рынок немедицинских реабилитационных услуг из тени, защитить права и здоровье граждан, а также создать основу для развития в России цивилизованной системы помощи людям, страдающим от зависимостей.