В Кабардино-Балкарии отремонтировали 14 мостов и путепроводов

Общая протяженность отремонтированных сооружений составила 681 м

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 26 ноября. /ТАСС/. Путепроводы и мосты, всего 14 искусственных сооружений, в том числе в высокогорном Чегемском ущелье, отремонтировали в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2025 году. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

"В Кабардино-Балкарии в 2025 году отремонтировано 14 искусственных сооружений протяженностью 681 м. Все объекты уже завершены. Главный проект года - автодорога Чегем-2 - Булунгу. Здесь реконструированы девять мостов протяженностью более 214 м - масштаб, не имеющий аналогов в дорожной отрасли КБР", - отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Автодорога Чегем-2 - Булунгу проходит в высокогорном Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии.

Также завершен капремонт моста через реку Терек на трассе Майский - Урожайное - граница с РСО-Алания. Здесь практически построили новое сооружение: усилили опоры, полностью заменили пролеты, внедрили систему фильтрации воды, установили элементы безопасности. На трассе Нальчик - Майский (входит в опорную сеть автодорог России) отремонтировали мост и два путепровода. На дороге Лескен-I - В. Лескен - Ташлы-Тала - Хазнидон завершен капремонт моста через оросительный канал.

Всего с 2019 по 2025 годы в республике приведено в норматив 36 мостов и путепроводов.