В Геническе в 2026 году перезахоронят останки более 500 жертв фашизма

Работы по эксгумации проводятся по нацпроекту "Без срока давности"

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области совместно со следственным управлением СК РФ по региону и администрацией Генического округа планируют в 2026 году перезахоронить останки более 500 жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на окраине Геническа, сообщил зампредседателя правительства Херсонщины Сергей Черевко.

"По поручению губернатора сформирована рабочая группа, в которую вошли представители следственного комитета, правительства Херсонской области и Генического муниципального округа. Наша общая задача - организовать перезахоронение останков более 500 советских граждан, зверски замученных и захороненных на окраине Геническа в 1941-1942 годах. Это страшная трагедия, и мы обязаны увековечить память жертв. Мероприятие планируется провести ориентировочно 22 июня 2026 года - в трагическую дату для нашей страны", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что работы по эксгумации проводятся по нацпроекту "Без срока давности" специалистами Следственного комитета при поддержке регионального отделения военно-исторического общества.

"Предстоит непростая задача - организовать достойное перезахоронение такого количества людей. Это будет гражданская панихида, но также важно, чтобы это событие стало напоминанием о бесчеловечности нацистского режима, который, к сожалению, до сих пор не изжит. Проводим прямую параллель с сегодняшними событиями. Мы обязаны помнить уроки истории, чтобы не допустить повторения подобных трагедий", - подчеркнул Черевко.

В конце июня 2024 года севернее Геническа начались работы по раскопкам противотанкового рва, который был выкопан в Великую Отечественную войну для обороны города. Немцы после захвата Геническа стали использовать его как место расстрела советских людей. Согласно архивным данным, в братской могиле покоятся останки 975 человек, в том числе 100 детей. Не исключено, что там захоронено больше людей.

В конце марта 2025 года суд признал геноцидом преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками в годы войны на территории Херсонской области. Войдя в Геническ в сентябре 1941 года, отметили в СК РФ, немцы принялись безжалостно расправляться с мирными советскими гражданами. Они подвергались их пыткам и истязаниям, угоняли в рабство, концлагеря. Людей массово расстреливали.