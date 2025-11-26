В Калининграде опровергли слухи о передаче квартир эмигрантов участникам СВО

По словам пресс-секретаря губернатора региона Мариам Башкировой, на конец октября в области фиксировалось около 10% фейковых публикаций от общего числа распространенных по сети

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Информация о том, что власти Калининградской области рассматривают передачу квартир эмигрировавших граждан участникам СВО, является фейком, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь губернатора региона Мариам Башкирова.

"В сети распространяется фейковое письмо от имени заместителя председателя правительства - министра социальной политики Калининградской области Анжелики Майстер, в котором утверждается, что власти региона рассматривают возможность передачи квартир эмигрировавших граждан в пользу участников СВО", - сказано в сообщении.

Башкирова добавила, что в сети также публикуется сгенерированное с помощью нейросети видео с аналогичным посылом.

По словам пресс-секретаря, на конец октября в Калининградской области фиксировалось около 10% фейковых публикаций от общего числа распространенных по сети. "В большинстве случаев, мошенники создают лженовости по темам, которые волнуют многих, затрагивая социальные сферы жизни населения. В этом списке здравоохранение, ЖКХ, СВО, образование, экономика, государственная безопасность. Вычислить их несложно, и мы часто опровергаем такую информацию, но иногда удивляет, как некоторые официальные ресурсы публикуют непроверенные новости", - добавила она.