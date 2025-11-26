Против Кевина Спейси подали новые иски по обвинениям в домогательствах

Судебный процесс начнется в октябре 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Новый судебный процесс над американским актером Кевином Спейси по обвинениям в сексуальном насилии начнется в Лондоне в октябре 2026 года. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

В отличие от предыдущего суда в Лондоне, на сей раз речь идет о гражданских исках против Спейси. Трое мужчин обвинили его в сексуальном насилии, якобы имевшем место в период с 2000 по 2013 год. Сам актер отвергает все обвинения.

По словам одного из истцов, имя которого не разглашается, Спейси якобы подвергал его насилию около 12 раз в период с 2000 по 2005 год. Другой истец утверждает, что Спейси, с которым он работал в лондонском театре "Олд вик", домогался до него в 2008 году, в результате чего он столкнулся с "психической травмой и финансовыми потерями". Он подал иск еще в 2022 году, однако дело было поставлено на паузу на время уголовного процесса над артистом.

Третий истец - актер Руари Кэннон - отказался от права на анонимность и открыто обвинил Спейси в том, что тот приставал к нему на одной из вечеринок. В 2013 году Кэннон играл в пьесе "Сладкоголосая птица юности" американского драматурга Теннесси Уильямса (1911-1983), которая была поставлена в "Олд вик", где Спейси занимал должность художественного директора с 2004 по 2015 год. Начало общего судебного процесса по этим искам запланировано в Высоком суде Англии и Уэльса на 12 октября 2026 года.

В июле 2023 года жюри присяжных Королевского суда лондонского района Сазерк признало невиновным Спейси по всем девяти обвинениям в насильственных действиях сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год. Тогда актер подчеркивал, что истцы выдвинули против него обвинения исключительно с целью получить финансовую компенсацию.

Обвинения Спейси

Спейси - обладатель двух премий "Оскар" за роли в фильмах "Подозрительные лица" (The Usual Suspects, 1995) и "Красота по-американски" (American Beauty, 1999) и звезда популярного американского сериала "Карточный домик" (House of Cards, 2013-2018) - в 2017 году оказался в центре громкого скандала в США после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек, в том числе члены коллектива театра "Олд вик". Из-за скандала актер потерял роль в сериале "Карточный домик" и перестал сниматься в Голливуде.

В октябре 2022 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении Рэппа. Жюри пришло к выводу, что в 1986 году действия Спейси в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет, не носили сексуального характера и таким образом не могут подпадать под закон о растлении малолетних.