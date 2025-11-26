На цифровую трансформацию Псковской области направят более 1 млрд рублей

Региональная программа охватит несколько направлений, в том числе искусственный интеллект и предоставление цифровых услуг

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей направят на цифровую трансформацию Псковской области в ближайшие 3 года. Региональная программа, одобренная на федеральном уровне, охватит несколько направлений, в том числе искусственный интеллект и предоставление цифровых услуг, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников.

"Не так давно на федеральном уровне была одобрена региональная программа цифровой трансформации Псковской области - это ключевой стратегический документ, который охватывает несколько направлений - от искусственного интеллекта, до предоставления цифровых услуг. Общий объем финансирования на 3 года составит 1 млрд 150 млн рублей. Сумма очень внушительная, работы предстоит очень много", - отметил губернатор.

По словам начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталия Рахманова, основная цель программы - повышение эффективности и прозрачности госуправления, ускорение внедрения типовых цифровых решений и повышение качества цифровых услуг.

В частности, планируется обеспечить малочисленные населенные пункты современными и качественными средствами связи. Запланирована цифровизация социальной сферы, в рамках которой планшетами на базе отечественных операционных систем обеспечат всех учителей. Еще один проект - это обеспечение всех школ региона Wi-Fi-точками. Также будет организована подготовка внутренних систем региона к внедрению технологий искусственного интеллекта.

В правительстве озвучили ключевые эффекты, ожидаемые от реализации программы. Так, экономия времени на получении услуг к 2028 году составит 148 тыс. часов. Объем услуг связи в малочисленных населенных пунктах вырастет на 43%, а количество отчетов на бумаге в госорганах сократится на треть. Кроме того, время простоя государственных информационных систем при кибератаках сократится в 1,42 раза.