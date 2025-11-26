Губернатор Ленобласти предложил закрыть центр Выборга для машин

Проезд будет возможен только для такси, автобусов и для местных жителей по пропускам, отметил Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил закрыть исторический центр главного туристического города региона Выборга для проезда автомобилей. Такое мнение он высказал на заседании пресс-клуба в ТАСС.

"Нельзя такой поток автомобилей пускать в Выборг. Надо закрывать для машин не только Крепостную, но и другие улицы, а вообще может быть и весь центр Выборга делать пешеходным, оставить проезд только для такси, автобусов и для местных жителей по пропускам, как это делается в других исторических центрах. Иначе мы Выборг не спасем", - сказал он.

Комплексная программа реставрации Выборга проводится с 2012 года. В 2015-2017 годах в городе при участии Министерства культуры России была проведена реставрация Выборгского замка с башней Олафа, Собора святых Петра и Павла, Часовой башни, Костела Гиацинта и других памятников архитектуры, сохранившихся до наших дней. Реставрация жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, стала следующим этапом по восстановлению исторического облика города.

Расположенный недалеко от границы с Финляндией Выборг основан шведами в XIII веке, там находятся 350 объектов культурного наследия. В Министерстве культуры РФ сформирована специальная рабочая группа по сохранению объектов культурного наследия города.